«Семья в режиме ожидания»: лыжники Наталья и Александр Терентьевы станут родителями во второй раз

О будущем пополнении в семье спортсменов стало известно 16 ноября: Наталья Терентьева (Непряева) опубликовала в своем Telegram-канале трогательное видео, в котором косвенно намекнула на беременность. В ролике супруги поставили к стене комплекты лыж: по одному от каждого из них, одну небольшую розовую лыжу в честь дочери Василисы и еще одну, совсем маленькую, — бирюзовую.