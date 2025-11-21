Прыжки с трамплина. Кубок мира. Япония выиграла командный микст на большом трамплине, Словения — 2-я, Австрия — 3-я, Норвегия — 5-я

Прыжки с трамплина.
Кубок мира.
Лиллехаммер, Норвегия.
HS140, командный микст.
1. Япония (Нодзоми Маруяма, Рен Никайдо, Юки Ито, Рею Кобаяси) — 1034,0 балла.
2. Словения (Ника Превц, Тими Зайц, Ника Водан, Домен Превц) — 1025,1.
3. Австрия (Юлия Мюльбахер, Штефан Крафт, Лиза Эдер, Ян Херль) — 1023,9.
4. Германия (Катарина Шмид, Филипп Раймунд, Селина Фрайтаг, Феликс Хоффман) — 992,4.
5. Норвегия (Хайди Дюре Тросеруд, Кристоффер Эриксен Сундаль, Эйрин Мария Квандаль, Мариус Линдвик) — 940,1.
6. Польша (Анна Твардош, Кацпер Томасяк, Николь Кондерла-Юрошек, Камиль Стох) — 834,6.
Полные результаты — здесь.