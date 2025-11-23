Ричмонд
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Рею Кобаяси победил, Домен Превц — 2-й, Хоффман — 3-й

Японский прыгун с трамплина Рею Кобаяси одержал победу на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Прыжки с трамплина.

Кубок мира.

Лиллехаммер, Норвегия.

Мужчины.

HS140.

1. Рею Кобаяси (Япония) — 290,5 балла (138,0 м + 139,5 м).

2. Домен Превц (Словения) — 287,3 (140,0 м + 139,0 м).

3. Феликс Хоффман (Германия) — 286,2 (139,0 м + 138,0 м).

4. Филипп Раймунд (Германия) — 285,4 (134,5 м + 137,5 м).

5. Штефан Крафт (Австрия) — 282,7 (135,5 м + 135,0 м).

6. Анже Ланишек (Словения) — 280,2 (138,5 м + 135,0 м).

7. Даниэль Чофениг (Австрия) — 271,4 (129,5 м + 137,5 м).

8. Ян Херль (Австрия) — 268,0 (136,5 м + 129,0 м).