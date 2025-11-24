Расписание трансляций первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

Кубок России по лыжным гонкам-2025/26.
1-й этап.
Кировск.
Расписание трансляций.
27 ноября, четверг.
11:30 — женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль — Матч ТВ, Матч! Арена.
13:30 — мужчины, 15 км, раздельный старт, свободный стиль — Матч ТВ, Матч! Арена.
29 ноября, суббота.
11:00 — женщины, спринт, свободный стиль, квалификация — Матч ТВ, Матч! Арена.
11:30 — мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация — Матч ТВ, Матч! Арена.
13:00 — женщины, спринт, свободный стиль, финал — Матч ТВ, Матч! Арена.
13:25 — мужчины, спринт, свободный стиль, финал — Матч ТВ, Матч! Арена.
30 ноября, воскресенье.
10:30 — женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль — Матч ТВ, Матч! Арена.
13:30 — мужчины, 15 км, раздельный старт, классический стиль — Матч! Арена.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок — московское.
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР — в Южно-Сахалинске в феврале.