Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОКР об апелляции на решение FIS о недопуске россиян: «Рассчитываем на успешный исход дела»

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением в связи с апелляцией российских лыжников в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Источник: Спортс"

"Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что судебное заседание по апелляции Ассоциации лыжных видов спорта, Паралимпийского комитета России и российских спортсменов на решение Совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям назначено на 1 декабря 2025 года.

Также объявлено, что резолютивная часть решения будет оглашена не позднее 10 декабря 2025 года.

К работе над апелляцией и представлением интересов российских спортсменов привлечены ведущие российские и зарубежные специалисты в области спортивного права, и мы рассчитываем на успешный исход данного дела, особенно на фоне уже вынесенных положительных решений по настольному теннису, санному спорту и бобслею.

Олимпийский комитет России и Министерство спорта России во взаимодействии с общероссийскими спортивными федерациями продолжают последовательную работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене", — заявили в ОКР.