Большунов и Латыпов открывают кубковый сезон. В лыжах и биатлоне — первые этапы

На этой неделе стартует лыжный и биатлонный сезон в России. Наши элитные лыжники соберутся в Кировске, где проведут шесть гонок, а биатлонисты пробегут спринты, смешанную эстафету и гонки преследования в рамках Кубка России в Ханты-Мансийске. Подробнее о форме наших лидеров и фишках нового сезона — в материале «СЭ».
Патроны есть
Новый биатлонный сезон принесет ряд важных событий во внутренних соревнованиях. После большого перерыва официальные старты вернутся в Сочи, где пройдет этап Кубка Содружества (соперничество российских и белорусских биатлонистов) — один из двух главных стартов сезона наряду с чемпионатом России.
Февральский этап в Красной Поляне особенно важен тем, что пройдет на высоте — с момента отстранения в России выросло целое поколение биатлонистов, которое не имело шанса соревноваться в горах, где проходит большая часть международных соревнований. Кроме того, сочинский этап состоится в одни даты с зимней Олимпиадой в Милане. Он пройдет даже в том случае, если ограниченное количество россиян в последний момент получит допуск на Игры-2026.
«Стараюсь чересчур пессимистично не думать [о пропуске Олимпиады], — заявил “СЭ” трехкратный призер Олимпийских игр в Пекине-2022 Эдуард Латыпов. — Когда есть какая-то малейшая надежда, какая-то доля процента, то это все равно может случиться. Даже если не будет Олимпиады, то я к этому готов. А если будет, то тоже на какую-то часть буду готов. Всегда хочется надеяться на хорошее. Какой-то шанс есть — теоретический, гипотетический. Все может поменяться. При этом я реалист. Понимаю, что Игр для нас может не быть. Надеюсь, что что-то получится. Если на следующий год откроются международные старты, то это тоже будет очень хорошо».
Также исполнительный директор СБР Александр Пак сообщил на пресс-конференции, что размер призовых не увеличится по сравнению с предыдущим сезоном, однако на отдельных стартах размер призовых может быть увеличен в два раза, как это было год назад на финале Кубка России в Златоусте.
«Понятно, что на международной арене призовые больше, — отметил Эдуард Латыпов. — Кубок мира выше статусом — там другой охват, другие спонсоры. Конечно, и конкуренция выше, чтобы заработать деньги. Поэтому разница есть. Но хорошо, что у нас есть возможность сейчас получать хорошие призовые. Если сравнить, то до отстранения на российских стартах вообще не было вознаграждения. Надеюсь, что в ближайшем будущем призовые будут расти, появятся новые спонсоры».
Также руководством СБР был поднят вопрос о закупке импортных патронов для сборной России.
— К настоящему моменту мы приобрели для сборной России достаточное количество на этот сезон, — резюмировал в разговоре с журналистами президент СБР Виктор Майгуров. — Поставщики, с которыми работаем, привезли не только для нас, но и с запасом — его реализуют для других наших региональных федераций и спортсменов. Еще отмечу, что в августе в России возобновилось производство отечественных патронов «Биатлон» и они имеются «в достаточном количестве». Патроны не дешевые, но они есть.
Продолжается работа по расширению географии российского биатлона. В ноябре была открыта трасса со стрельбищем в Чувашии, и от представителей региона уже была получена заявка на проведение соревнований самого высокого уровня в следующем сезоне, к которой СБР отнесся со всей серьезностью. В конце нынешнего сезона российский биатлон вернется на Камчатку, где состоится юниорское первенство России. Кроме того, в подготовке сборной России в этом году впервые использовались комплексы в Алуште, Красной Поляне 500, Логойске (Белоруссия) и Красноярске. В столице Красноярского края, в год 400-летия города, СБР планирует провести чемпионат России, — сообщил Майгуров.
Начнут же биатлонисты свой сезон 27 ноября в Ханты-Мансийске. На этапе Кубка России выступят все лидеры сборной, включая Латыпова, Александра Логинова, Даниила Серохвостова и Карима Халили у мужчин. У женщин в Югру приедут Светлана Миронова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко и Виктория Метеля. Для Метели нынешний сезон может стать определяющим — Виктория вполне может задвинуть Резцову и других признанных лидеров женской сборной и выйти на первые роли.
Смена поколений
В лыжах традиционно в плохой форме к началу сезона подходит Александр Большунов. 21-летний Савелий Коростелев же стал еще сильнее. У него есть реальные шансы забрать титул лучшего лыжника страны у Сан Саныча. Тем более что трехкратный олимпийский чемпион демотивирован после того, как стало понятно, что шансы на поездку на Игры-2026 — минимальные.
— У меня сложилось впечатление, что Александр не в той же форме, что был три года назад, — рассказал «СЭ» австрийский лыжник Мика Фермойлен, который тренировался с группой наших лыжников на недавнем сборе в Рамзау. — Большунов-2022 — это, наверное, самый высокий уровень, который мы когда-либо видели в лыжах. И не так уж странно, что сейчас он, возможно, не столь хорош.
Вообще история, когда нас пообещали допустить, но так и не дали шансов отобраться в Италию, сильно ударила по всем психологически. Дарья Непряева даже выкладывала пост со слезами, а ее сестра олимпийская чемпионка, трехкратный призер ЧМ Наталья Непряева-Терентьева почти сразу объявила, что уходит в декрет. Хотя тренер сборной России Юрий Бородавко и считает иначе.
— Спортсмены уже привыкли, это уже четвертый сезон [без международных стартов]. Все понимают ситуацию, которая в мире происходит. Готовимся к Кубку России. У нас достаточно большой объем соревнований, где можно себя проявить, — заявил «СЭ» Юрий Бородавко.
В целом звезды, зажигавшие в Пекине-2022, постепенно отходят на второй план. Да, олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова вернулась после декрета, но непонятно, в какой она сейчас форме. Зато появляются явные признаки смены поколений (в отличие от биатлона) — много новых имен молодых ребят — тот же Иван Горбунов, который стал открытием прошлого сезона (в декабре 2024-го провел ряд гонок Кубка страны в желтой майке лидера). В феврале этого года на сборе в Армении Иван упал на большой скорости. Как позже делился спортсмен: еще миллиметр — и могло дойти до инвалидности. После такой страшной травмы лыжник вернулся в строй и уже летом начал подготовку к новому сезону. В сентябре он выступил на лыжероллерном чемпионате России, в конце октября взял медали соревнований в Якутии. Сейчас Иван находится в Кировске, где 27 ноября этапом Кубка России официально начинается новый сезон.
— Я благодарен Богу, что вернулся, — отметил Иван Горбунов. — Благодарен нашему реабилитологу — Сергею Чечилу. Благодарен всем, кто помог мне съездить в Германию. Это и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, и президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев. Я с ними всегда был на связи. Они помогали во всем, что мне требовалось. Благодарен всем, кто со мной работал. Понимаю, что без них у меня ничего бы не получилось. Это колоссальный труд. Они работали с телом по 10−12 часов в день. Все мне старались помочь. Они видели мое рвение и желание, что я не сдался и хочу вернуться. Понимал, что впереди у нас может быть Олимпиада. Моя цель и мечта детства — это стать олимпийским чемпионом. Я шел к ней. Но так как Олимпиады в следующем году для нас нет, то главная цель — чемпионат и финал Кубка России.
Изюминкой будущего внутреннего сезона станет место проведения чемпионата России — он запланирован на Сахалине и состоится с 25 февраля по 8 марта.
Егор Сергеев
Соревнования биатлонистов в конце 2025 года
- 27 — 30 ноября. Кубок России. Ханты-Мансийск.
- 4 — 7 декабря. Кубок Содружества. Ханты-Мансийск.
- 11 — 14 декабря. Кубок России. Тюмень.
- 19 — 21 декабря. Кубок Содружества. Чайковский.
Соревнования лыжников в конце 2025 года
- 27 — 30 ноября. Кубок России. Кировск.
- 4 — 7 декабря. Кубок России. Тюмень.
- 11 — 14 декабря. Кубок России. Чусовой.
- 20 — 21 декабря. Кубок России. Ижевск.
- 27 — 28 декабря. Кубок России. Кирово-Чепецк.