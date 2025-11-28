Призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Криста Пярмякоски завершит карьеру по окончании сезона

Спортсменке 34 года, она семикратный призер чемпионатов мира и пятикратный призер Олимпийских игр.
"Это путешествие наполнено незабываемыми моментами успехов, радости, смеха, но также за эти годы было много неудач, слез и разочарований. Я через многое прошла на этом пути, и в последние годы все больше ценю, насколько эта работа безумно крутая.
Мудрейшие люди говорят «вы поймете, когда придет время». Я думала, что оно пришло весной 2023 года, но на тот момент путешествие еще не было бы завершенным. Теперь я чувствую умиротворение и понимаю, что это последний сезон в моей карьере", — написала Пярмякоски в соцсети.
Сегодня, 28 ноября, в финской Руке стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.