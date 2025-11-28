Джесси Диггинс: «Сегодня были лучшие классические 10 км в Руке за всю мою жизнь. Было весело, хотя в конце я немного “умерла”

Диггинс заняла 5-е место, уступив 27,6 секунды победительнице — шведке Фриде Карлссон.
"Думаю, это были лучшие классические 10 км в Руке за всю мою жизнь. Ирония в том, что я говорю, что собираюсь уйти из спорта, а потом наконец-то учусь хорошо кататься классикой.
Мне было очень весело, день получился отличный. Я была нацелена атаковать максимально агрессивно, а потом удержать позиции. Наверное, в конце я немного «умерла». Но это хороший сигнал, чтобы проснуться", — приводит слова Диггинс сайт FIS.