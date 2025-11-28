Ричмонд
Джесси Диггинс: «Сегодня были лучшие классические 10 км в Руке за всю мою жизнь. Было весело, хотя в конце я немного “умерла”

Американская лыжница Джесси Диггинс прокомментировала свое выступление в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира в финской Руке.

Источник: Спортс"

Диггинс заняла 5-е место, уступив 27,6 секунды победительнице — шведке Фриде Карлссон.

"Думаю, это были лучшие классические 10 км в Руке за всю мою жизнь. Ирония в том, что я говорю, что собираюсь уйти из спорта, а потом наконец-то учусь хорошо кататься классикой.

Мне было очень весело, день получился отличный. Я была нацелена атаковать максимально агрессивно, а потом удержать позиции. Наверное, в конце я немного «умерла». Но это хороший сигнал, чтобы проснуться", — приводит слова Диггинс сайт FIS.