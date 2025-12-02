ФЛГР рекомендовала Большунову лично урегулировать конфликт с Бакуровым

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Результат Большунова в спринте был аннулирован.