ФЛГР рекомендовала Большунову лично урегулировать конфликт с Бакуровым

Во вторник президиум организации отстранил олимпийского чемпиона от соревнований на период восстановления от травмы Бакурова.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рекомендовал трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову провести личную беседу с Александром Бакуровым для урегулирования ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ФЛГР.

Ранее во вторник президиум ФЛГР отстранил Большунова от соревнований на период восстановления от травмы Бакурова.

«Александру Большунову рекомендовано провести личную беседу с Александром Бакуровым для урегулирования ситуации, восстановления уважительных отношений и исключения дальнейшей эскалации конфликта. ФЛГР считает вопрос рассмотренным на своем уровне и не будет давать дальнейших комментариев по данной ситуации. Сегодня наша главная задача — сохранить атмосферу праздника спорта, честного соперничества и человеческого таланта, которым всегда славились российские лыжные гонки. ФЛГР продолжит работу по совершенствованию условий проведения соревнований, укреплению культуры взаимного уважения и обеспечению безопасности всех участников», — говорится в заявлении ФЛГР.

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал. Он прихрамывал, когда покидал стадион. Результат Большунова в спринте был аннулирован.

Позднее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и отстранен от тренировок на две недели. В связи с этим спортсмен может пропустить два следующих этапа Кубка России. Большунов объяснил свой поступок эмоциями и поведением соперника во время гонки.

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».