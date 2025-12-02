Ричмонд
FIS запустила процесс получения нейтральных статусов для белорусских лыжников

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить белорусским и российским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба FIS.

Источник: FIS

2 декабря CAS удовлетворил апелляцию Белорусского лыжного союза на решение о недопуске наших спортсменов до турниров FIS. Белорусам разрешено выступать на международных стартах в нейтральном статусе, а лыжники-паралимпийцы могут соревноваться под национальным флагом.

«FIS признала решение CAS. Все спортсмены, которые имеют право на получение нейтрального статуса (в соответствии с политикой FIS в отношении нейтральных спортсменов), должны отправить письмо на электронную почту федерации. Спортсмены могут участвовать только в индивидуальных соревнованиях FIS и не могут выступать в командных зачетах», — говорится в заявлении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Таким образом, белорусские и российские спортсмены при получении нейтральных статусов примут участие в квалификации на Олимпийские игры 2026 года, а паралимпийцы обеих стран смогут выступить в отборе с национальной символикой. Главный старт четырехлетия пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля, Паралимпиада состоится там же с 6 по 15 марта.