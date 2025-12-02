FIS запустила процесс получения нейтральных статусов для белорусских лыжников

«FIS признала решение CAS. Все спортсмены, которые имеют право на получение нейтрального статуса (в соответствии с политикой FIS в отношении нейтральных спортсменов), должны отправить письмо на электронную почту федерации. Спортсмены могут участвовать только в индивидуальных соревнованиях FIS и не могут выступать в командных зачетах», — говорится в заявлении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.