Коростелев о критике со стороны Бородавко: «Поступок Большунова не перечеркивает все, что было до, но спортсмен уровня Александра не имеет права подавать такой пример»

Лыжник Савелий Коростелев ответил на критику со стороны тренера Юрий Бородавко.

Источник: Спортс"

«И вот это гордость страны?» — написал Коростелев после инцидента с Александром Большуновым и Александром Бакуровым на этапе Кубка России в Кировске.

«Находятся тинейджеры, которые сомневаются в величии Большунова. Имею ли я в виду под словом “тинейджер” Коростелева и его реакцию на инцидент? Да. Коростелев сомневается в величии. И если для него (Коростелева) этот поступок перечеркивает все остальное, надо дать оценку молодому человеку… Насколько он адекватен в своих словах», — сказал Бородавко «СЭ».

«Для меня этот поступок не перечеркивает все, что было до, но я считаю, что спортсмен такого уровня не имеет права подавать такой пример и показывать такое поведение для молодых лыжников», — ответил Коростелев.