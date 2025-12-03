Российские лыжники могут поехать на Кубок мира через неделю. Но не Большунов

Второй день зимы для российских лыж выдался очень содержательным. Первые важные новости пришли вскоре после полудня из швейцарской Лозанны, расположенный в этом городе Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Ассоциации лыжных видов спорта России, Паралимпийского комитета России и 12 спортсменов на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами.