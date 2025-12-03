Лыжники проверят готовность к Кубку мира в Тюмени. Биатлонисты соревнуются с белорусами в Хантах

Кто поедет в Европу, а кто останется в России, пока неизвестно. Списки на получение нейтральных статусов поданы. Теперь решать FIS, кому этот статус выдавать. Активно ходят разговоры, что на Кубок мира не допустят трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и что его вообще нет в списках. Однако тренер Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» иного мнения: «Списки поданы. Самое главное, кто из спортсменов пришлет анкету. Это должно решить руководство федерации, тренерский штаб. Стопроцентного решения еще не принято. Никто из спортсменов пока не заполнял никаких анкет. Пока все преждевременно. Те требования, которые выдвигает МОК, — отсутствие причастности к силовым структурам: Вооруженные Силы, Росгвардия, Динамо, ФСБ. У нас больше 90 процентов всех спортсменов как раз находятся в этих структурах. Поэтому у нас не один Большунов, а больше 90 процентов всех членов сборной России находятся в военизированных структурах. Будет определенная комиссия и в FIS, и в МОК, которая будет определять допуск, возможное участие спортсменов в международных стартах».