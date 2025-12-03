Лыжники проверят готовность к Кубку мира в Тюмени. Биатлонисты соревнуются с белорусами в Хантах

В четверг, 4 декабря, российские лыжники и биатлонисты продолжат внутренний сезон. Первые соберутся в Тюмени на, возможно, последний в сезоне значимый этап Кубка России. Вторые остаются в Ханты-Мансийске, где сражаются с белорусами за Кубок Содружества.
Демонстрация возможностей
Решение Спортивного арбитражного суда, в котором было оспорено отстранение российских лыжников от международных соревнований, резко изменило отношение к Кубку страны. До этого решения спортсмены заявляли о борьбе за общий зачет турнира, желтых майках, красных майках… Но сейчас у большинства лидеров приоритеты явно поменялись, так как на горизонте появился шанс выступить на Кубке мира и попытка отбора на Олимпиаду.
Кто поедет в Европу, а кто останется в России, пока неизвестно. Списки на получение нейтральных статусов поданы. Теперь решать FIS, кому этот статус выдавать. Активно ходят разговоры, что на Кубок мира не допустят трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и что его вообще нет в списках. Однако тренер Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» иного мнения: «Списки поданы. Самое главное, кто из спортсменов пришлет анкету. Это должно решить руководство федерации, тренерский штаб. Стопроцентного решения еще не принято. Никто из спортсменов пока не заполнял никаких анкет. Пока все преждевременно. Те требования, которые выдвигает МОК, — отсутствие причастности к силовым структурам: Вооруженные Силы, Росгвардия, Динамо, ФСБ. У нас больше 90 процентов всех спортсменов как раз находятся в этих структурах. Поэтому у нас не один Большунов, а больше 90 процентов всех членов сборной России находятся в военизированных структурах. Будет определенная комиссия и в FIS, и в МОК, которая будет определять допуск, возможное участие спортсменов в международных стартах».
Нет понимания, и когда FIS одобрит нейтральные статусы. Четкие дедлайны в этом вопросе отсутствуют. Савелий Коростелев верит, что на следующей неделе уже поедет на этап Кубка мира в швейцарский Давос. Если так произойдет, то третий этап Кубка России, который пройдет в Чусовом с 10 по 14 декабря, лишится нескольких сильных лыжников. Думается, что и основное внимание зрителей переключится с Чусового на Давос.
Но в Тюмени на этой неделе почти все сильнейшие должны быть. Спортсменам сейчас нужно отстаивать свое право участвовать в международных соревнованиях. Борьба ожидается интересная, тем более в программе этапа две контактные гонки у мужчин и женщин: классические масс-старты и спринты.
Есть шанс увидеть в Тюмени Александра Большунова. Напомним, что после финиша в спринте на этапе в Кировске трехкратный олимпийский чемпион толкнул Александра Бакурова, нанеся тому травму. Президиум ФЛГР рассмотрел эпизод и решил, что Большунов не может соревноваться, пока не поправится Бакуров. Изначально предполагалось, что Сан Саныч пропустит этап в Тюмени, однако тренер Егор Сорин сообщил, что пострадавший лыжник уже может выйти на старт в воскресенье, а с ним и Большунов.
«Мы стараемся максимально быстро вернуть Александра Бакурова на лыжню. Он точно не побежит в четверг, и тем более спринт в субботу. Сейчас идет обсуждение, есть вероятность, что в воскресенье он выйдет на старт. Принимает решение не тренер, а в первую очередь медицинский штаб вместе со спортсменом. Поэтому могу здесь только транслировать мысли доктора и самого спортсмена. Но, наверное, лучше спрашивать напрямую», — сообщил Сорин «СЭ».
Месяц в Хантах
В биатлоне цели и задачи на этой неделе другие. Стреляющие лыжники остались единственными представителями зимних индивидуальных видов спорта, которые не получили допуск к отбору на Олимпиаду. Сами спортсмены так и предполагали, что останутся последними без международных соревнований. Основной причиной они называют наличие в их виде спорта оружия.
Уже третьи выходные подряд биатлонисты соревнуются в Ханты-Мансийске. Сначала в Югре прошел Кубок МЛКБ, на прошлой неделе — Кубок России, а сейчас состоится Кубок Содружества.
В этом турнире принимают участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии. Пока наши соседи выглядят лучше на старте сезона. На прошедшем в Хантах этапе Кубка страны белорусы взяли почти все золото: три в четырех гонках. Победами отметились Анна Сола, Динара и Антон Смольский.
Югорский этап Кубка Содружества уже второй в календаре. Первый проходил летом в Сочи на лыжероллерах. После него лидерство в общем зачете у мужчин захватил Смольский, но остальные места в топ-10 занимают российские биатлонисты. Никита Поршнев отстает от Антона всего на одно очко, Кирилл Бажин — на пять.
У женщин две белоруски находятся в первой десятке, однако не на самом верху: Сола — 8-е место, Смольская — 10-е. На первой строчке общего зачета после этапа в Сочи расположилась Наталия Шевченко, за ней в 12 очках — Анастасия Халили.
Призовые на Кубке Содружества выше, чем на Кубке России. Всего награждают шестерых сильнейших в каждой гонке, где за победу в личной дисциплине дают 300 тысяч рублей. В расписании этапа в Ханты-Мансийске есть смешанная эстафета, в которой лучшая четверка получит 600 тысяч рублей.
Всего в календаре шесть этапов Кубка Содружества. Также соревнования примут Демино (12−19 января), Раубичи (19−26 января), Сочи (9−16 февраля) и Мурманск (30 марта — 6 апреля). Победителям общего зачета у мужчин и женщин по итогам сезона достанется чек на 750 тысяч рублей.
Михаил Кузнецов
Расписание второго этапа Кубка России по лыжным гонкам
4 декабря, четверг
- 8.00 — женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль.
- 11.00 — мужчины, 15 км, раздельный старт, свободный стиль.
6 декабря, суббота
- 8.00 — женщины и мужчины, спринт, классический стиль, квалификация.
- 10.00 — женщины и мужчины, спринт, классический стиль, финалы.
7 декабря, воскресенье
- 10.00 — женщины, 20 км, масс-старт, классический стиль.
- 12.00 — мужчины, 20 км, масс-старт, классический стиль.
Расписание второго этапа Кубка Содружества по биатлону
4 декабря, четверг
- 13.00 — женщины, спринт.
- 15.30 — мужчины, спринт.
5 декабря, пятница
- 9.30 — женщины, масс-старт.
- 13.00 — мужчины, масс-старт.
7 декабря, воскресенье
- 13.30 — смешанная эстафета