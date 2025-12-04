Ричмонд
Маркус Крамер: «Очень рад, что российским спортсменам теперь разрешено выступать на этапах Кубка мира и Олимпиаде»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что очень рад решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу допуска российских лыжников.

Источник: Спортс"

Ранее Спортивный арбитражный суд признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских атлетов к турнирам. FIS запустила процесс получения россиянами нейтральных статусов.

«Конечно, я очень рад, что российским спортсменам теперь разрешено выступать на этапах Кубка мира и Олимпийских играх. Но на данный момент мы не знаем, как это будет работать. Кто сможет выступать на Олимпиаде, а кто нет», — сказал Крамер.

