Коростелев выиграл гонку свободным стилем на этапе Кубка России

Среди женщин первой стала Алина Пеклецова.

Источник: РИА "Новости"

ТЮМЕНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Савелий Коростелев стал победителем гонки на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Тюмени.

Коростелев показал результат 21 минута 5,3 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев, отставший от Коростелева на 17,2 секунды. Третьим стал Сергей Волков (+32,6 секунды).

Ранее в четверг прошла гонка на той же дистанции свободным стилем у женщин. Победу одержала Алина Пеклецова (24.52,8). Второе место заняла Евгения Крупицкая (+8,1), третьей стала Екатерина Никитина (+25,5).

Этап завершится 7 декабря.