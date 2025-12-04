Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Бородавко: «У меня нет информации по Бакурову, будет ли он стартовать 7 декабря. По Большунову то же самое»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что у него нет информации насчет участия Александра Большунова и Александра Бакурова в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.

Источник: Спортс"

Гонка пройдет 7 декабря. Тренер Егор Сорин сообщал, что Бакуров будет заявлен на старт, а «все ограничения с Большунова будут сняты».

«Заявка на дистанцию — еще не факт выхода на старт. У меня нет информации по Бакурову, будет ли он стартовать. По Большунову то же самое. Ехать и ждать у моря погоды, своего участия… Вдруг Бакуров не выйдет на старт, тогда приезд Большунова — выстрел вхолостую, впустую», — сказал Бородавко.

Ранее Большунов был дисквалифицирован из-за инцидента на этапе Кубка России в Кировске. После спринта он толкнул Бакурова, который упал на землю и повредил ногу. В итоге Большунова отстранили на период до завершения восстановления соперника от травмы.

Что не так с наказанием Большунова.