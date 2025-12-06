Ричмонд
Фалеева и Ардашев выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Второй этап Кубка России проходит в Тюмени и завершится 7 декабря.

Источник: РИА "Новости"

ТЮМЕНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Анастасия Фалеева стала победительницей спринтерской гонки на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Тюмени.

Фалеева показала результат 4 минуты 4,14 секунды. Второе место заняла Алена Баранова (отставание — 0,96 секунды). Третьей стала Екатерина Евтягина (+1,12).

У мужчин победу одержал Сергей Ардашев, преодолевший дистанцию за 3 минуты 28,18 секунды. Второе место занял Александр Терентьев (+0,60), третьим стал Савелий Коростелев (+0,84).

Второй этап Кубка России завершится 7 декабря.