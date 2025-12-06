Большунов впервые заявлен на гонку после громкого скандала

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Из-за повреждения он пока не может выходить на старты.