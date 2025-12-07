Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев предположил, что Большунов не уважает людей

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале подверг критике трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова из-за того, что спортсмен пропустил церемонию награждения по итогам масс-старта классическим стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени.

Источник: РИА "Новости"

«Церемонию награждения Александр проигнорировал!!! Большунов людей не уважает? Ему стыдно? Отсутствие воспитания? Тухлое болото Вяльбе опять все проглотит и вновь затянется бурой тиной гладь старинного пруда», — написал Губерниев.

Большунов занял второе место. Победителем заезда стал Савелий Коростелев. Замкнул тройку сильнейших Сергей Ардашев. Коростелев и Ардашев на церемония награждения присутствовали.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.