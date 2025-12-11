Лыжи. Кубок мира. Далквист и Сундлинг, Кахара и Йоэнсуу, Шлинн и Мирвол, Рибом и Сван, Фоснес и Шистад пробегут коньковый командный спринт

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
3-й этап.
Давос, Швейцария.
Женщины.
Командный спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 17.00, финала — 19.00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Швеция-1 (Майя Далквист — Йонна Сундлинг).
2. Финляндия-1 (Ясмин Кахара — Ясми Йоэнсуу).
3. Норвегия-1 (Астрид Ойре Шлинн — Матильде Мирвол).
4. Швеция-2 (Эмма Рибом — Линн Сван).
5. Норвегия-2 (Кристин Фоснес — Кристине Ставос Шистад).
6. Италия-1 (Катерина Ганц — Федерика Кассоль).
7. Германия-1 (Лаура Гиммлер — Колетта Ридзек).
8. Финляндия-2 (Вилма Рююттю — Вилма Ниссинен).
9. Франция-1 (Жюли Пьеррел — Леони Перри).
10. Италия-2 (Ирис де Мартин Пинтер — Николь Монсорно).
11. Швейцария-1 (Аня Вебер — Фабьенн Альдер).
12. Франция-2 (Мелисса Гал — Жюстин Гайар).
13. Германия-2 (Тереза Фюрстенберг — Лена Кек).
Полный старт-лист — на сайте FIS.
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе.