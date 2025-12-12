Степанова не будет подавать заявку на нейтральный статус: «Вернусь на международную арену с флагом и гимном России»

«Подавать заявку на “присвоение статуса нейтрального атлета” в FIS я не буду. Не в нынешней форме: “Спортсмены должны воздерживаться от любых действий или коммуникации, связанных с государственным флагом, гимном, гербом или любым другим символом Российской Федерации”.



Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю.



Тех, кто подал на нейтральный статус — а среди них немало моих друзей, в лыжах и других видах спорта — не осуждаю. И не обсуждаю их человеческие качества и мотивы. Некоторые уже выступили на международных соревнованиях.



У кого есть глаза на лице и мозги в голове — увидит: у нас в лыжной сборной, в спорте, вообще в стране есть свобода мнений и право иметь разные взгляды — да, в рамках законов. Чего и коллегам из Европы от души желаю.



А я вернусь на международную арену именно “с государственным флагом, гимном, гербом или любым другим символом Российской Федерации”. Это будет и будет скоро!» — написала Степанова в своем телеграм-канале.