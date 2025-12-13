«Жду своей очереди». Лыжник Сергей Волков — о заявке на нейтральный статус

Вчера я созванивался с Дашей. Она, понятное дело, на эмоциях. Все на них смотрят. Мне просто приятно видеть свою девушку счастливой, видеть, как она улыбается. Там прекрасная погода, жесткая трасса, «вельветик»… Даша прямо светится от счастья, и это заряжает и меня. Не скрою, я переживал за нее даже больше, чем за себя, потому что у нее дебют на Кубке мира. Если у нее будет хорошее состояние, может что-то получиться. Хотя, наверное, отличного состояния сложно ожидать, учитывая дорогу.