«Жду своей очереди». Лыжник Сергей Волков — о заявке на нейтральный статус

13 декабря в Чусовом на этапе Кубка России Сергей Волков уступил в финале конькового спринта только Сергею Ардашеву, лидеру общего зачета. Александр Большунов в финал не прошел, как и другой звездный спринтер Александр Терентьев. После второго места Волков рассказал «СЭ» о том, как расценивает этот результат, что стало причиной его прогресса в сезоне, какова его ситуация с получением нейтрального статуса и когда Сергей планирует выступить на международных стартах.
Кубок России. Этап в Чусовом. Спринт (свободный стиль). Мужчины
- Сергей Ардашев — 3.06,06
- Сергей Волков — отставание 0,47
- Данила Карпасюк — +1,25
Невероятно рад за Дашу и Савелия
— Второй после Сереги Ардашева в коньковом спринте. Это успех?
— Безусловно, это успех. Это мой лучший результат в сезоне и, в принципе, за все годы выступлений в России среди сильнейших спортсменов.
— По эмоциям на финише было видно, что ты очень доволен.
— Да, я доволен, но сейчас уже более сдержанно. Если в Тюмени неделю назад я не скрывал эмоций, когда наконец встал на пьедестал, то сегодня радость более взвешенная.
— Я смотрел финиш фронтально, не все было хорошо видно. Расскажи о последних метрах, как вы с Сергеем Ардашевым разыгрывали финиш. У тебя были шансы на победу?
— Я пытался выскочить из-за спины у Сереги, ушел влево и после этого уже не менял коридор. Решил не рисковать, потому что трасса мягкая, любые маневры или контакты могли привести к падению. Поэтому я просто финишировал по той лыжне, которую изначально выбрал. Думаю, у Сереги просто более «проторенный» коридор был. Пытался навязать ему борьбу, как мог. У нас с ним постоянные схватки в спринте, и мне очень хотелось его обыграть, но в этот раз не сложилось, хотя был очень близок.
— Твоя девушка Даша Непряева — в Давосе, ты — здесь. Как переживаете новости и события последних дней?
— Во-первых, я невероятно рад за Дашу и Савелия. Последние два года мы регулярно выезжали на сборы, в том числе за свой счет. У нас была такая своя мини-группа, мы провели множество тренировочных часов вместе, в уединении от остальных. Для меня их прорыв — это наконец-то прорыв в международных отношениях наших лыжников с FIS.
Вчера я созванивался с Дашей. Она, понятное дело, на эмоциях. Все на них смотрят. Мне просто приятно видеть свою девушку счастливой, видеть, как она улыбается. Там прекрасная погода, жесткая трасса, «вельветик»… Даша прямо светится от счастья, и это заряжает и меня. Не скрою, я переживал за нее даже больше, чем за себя, потому что у нее дебют на Кубке мира. Если у нее будет хорошее состояние, может что-то получиться. Хотя, наверное, отличного состояния сложно ожидать, учитывая дорогу.
Мы в Чусовой очень долго добирались из Тюмени, а затем она два дня ехала уже в Давос. Это очень большой перерыв именно в плане тренировочной базы. Может быть, на свежести получится, с другой стороны. Она, возможно, сильнейшая коньковая спринтерша в России, у нее реально большой потенциал в этой дисциплине.
— Есть ли понимание, как у них организован сервис, ведь поехали они практически одни?
— Если я не ошибаюсь, к ним прилетает Евгений Уфтиков. Есть договоренности, что им помогут другие команды. Сервисмены тоже общаются с иностранными коллегами, они дружат. Думаю, с лыжами у них все будет нормально.
Заполонил весь почтовый ящик FIS
— Ты сам подавался на нейтральный статус?
— Да. Заполнил анкету, жду реквизитов для оплаты. Если честно, мне уже кажется, что я им надоел — весь их почтовый ящик заполонил. Вчера написал очередное письмо, и мне наконец ответили в таком ключе, что у них есть 30 дней на рассмотрение заявок с момента подачи, поэтому нужно ждать своей очереди. Мол, видов спорта много, они пытаются рассмотреть всех, в том числе белорусов, чтобы у спортсменов из всех дисциплин была возможность квалифицироваться.
— Если тебе придет статус, а я верю, что он придет, — «Тур де Ски» в планах?
— Я тоже в это верю, я не вижу никаких оснований, чтобы он мне не пришел. В возможность участия в «Тур де Ски» очень верю, в понедельник улетаю в Европу. Надеюсь, что поеду готовиться к «Туру» с Дашей и Савелием. С документами порядок, я выезжаю туда и надеюсь, что присоединюсь к ним на сборе. Если статуса не будет, вернусь в Россию.
— Коростелев и Непряева остаются в Европе после Давоса?
— Да, у них уже готов план, я так понимаю, надеюсь, что все сложится и этот план будет и под Олимпийские игры, и на постолимпийские этапы Кубка мира.
— Короче, тебе осталось в России только один старт пробежать, в Чусовом в воскресенье.
— Надеюсь, посмотрим. Моя задача — бегать. В этом году, мне кажется, я повзрослел. Раньше перед каждой гонкой сильно переживал, думал о деталях, заморачивался. Сейчас я просто выхожу и бегу, не думаю лишнего. Я знаю, что готов, что могу, и просто борюсь, стараясь принимать правильные решения. Подготовка в этом году прошла очень гладко, я побил все свои тренировочные рекорды. Тот результат, что я показываю сейчас, — это планомерная, многолетняя работа, которая приносит плоды.
— Часто в медиа тебя представляют в первую очередь как молодого человека Даши Непряевой, а не как сильного самостоятельного лыжника. Задевают такие формулировки?
— Я читал такое, конечно. Но на самом деле я не считаю, что проблема в том, что меня якобы недооценивают. Скорее, наоборот, это подчеркивает, какая Даша сильная и известная гонщица. Я именно так это и воспринимаю.
— А как воспринимаешь третью гоночную неделю подряд, как организм справляется?
— Сегодня у меня, если ориентироваться на данные мониторинга, было около 31 процента восстановления. И, по-моему, вариабельность сердечного ритма (HRV) в районе 68 миллисекунд. Это объяснимо: когда выступаешь третью неделю подряд в графике «переезд, просмотр трассы, три дня гонок», суперсвежего состояния ждать не приходится, усталость накапливается. Сейчас многие спортсмены уже болеют, отчасти из-за такого плотного календаря. Но так же бегают и на Кубке мира, мы должны быть готовы.
При этом календарь мне нравится — мы бегаем по выходным. И сегодняшняя поддержка зрителей — это просто фантастика. В четверг здесь было очень пустынно, похоже на контрольную тренировку. А сейчас — это настоящий праздник спорта. Было очень весело, даже несмотря на отсутствие телетрансляции.
Автор: Сергей Лисин