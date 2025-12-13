Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжи. Кубок мира. Непряева, Диггинс, Сундлинг, Далквист, Шлинн, Фоснес, Саннесс, Штадлобер пробегут коньковую «разделку» на 10 км

14 декабря на этапе Кубка мира в Давосе лыжницы выступят в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

3-й этап.

Давос, Швейцария.

Женщины.

10 км, раздельный старт, свободный стиль.

Начало — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — в Okko.

Старт-лист.

11. Моа Лундгрен (Швеция).

23. Майя Далквист (Швеция).

24. Дарья Непряева (Россия).

29. Рози Бреннан (США).

30. Джулия Керн (США).

34. Нура Саннесс (Норвегия).

38. Моа Илар (Швеция).

42. Кертту Нисканен (Финляндия).

44. Аня Вебер (Швейцария).

46. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).

48. Юлие Дривенес (Норвегия).

52. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия).

56. Джесси Диггинс (США).

58. Кристин Фоснес (Норвегия).

60. Тереза Штадлобер (Австрия).

63. Йоханна Хагстрем (Швеция).

Полный старт-лист здесь.

Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе.