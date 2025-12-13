Лыжи. Кубок мира. Непряева, Диггинс, Сундлинг, Далквист, Шлинн, Фоснес, Саннесс, Штадлобер пробегут коньковую «разделку» на 10 км

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
3-й этап.
Давос, Швейцария.
Женщины.
10 км, раздельный старт, свободный стиль.
Начало — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — в Okko.
Старт-лист.
11. Моа Лундгрен (Швеция).
23. Майя Далквист (Швеция).
24. Дарья Непряева (Россия).
29. Рози Бреннан (США).
30. Джулия Керн (США).
34. Нура Саннесс (Норвегия).
38. Моа Илар (Швеция).
42. Кертту Нисканен (Финляндия).
44. Аня Вебер (Швейцария).
46. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).
48. Юлие Дривенес (Норвегия).
52. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия).
56. Джесси Диггинс (США).
58. Кристин Фоснес (Норвегия).
60. Тереза Штадлобер (Австрия).
63. Йоханна Хагстрем (Швеция).
Полный старт-лист здесь.
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе.