Пять белорусов выступят на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Китае

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлисты возвращаются на этапы Кубка мира после практически четырехлетней паузы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Первый за почти четыре года старт с участием белорусов пройдет в Снежном парке Гэньтин близ Чжанцзякоу, который в феврале 2022-го принимал олимпийский турнир фристайлистов. Те соревнования стали для белорусских лыжных акробатов последними на мировой арене перед отстранением, серебряную медаль пекинских Игр завоевала Анна Гуськова. Предыдущий этап Кубка мира в Китае проходил в декабре 2017-го, тогда Анна одержала победу, которая стала для нее первой в карьере на таком уровне.

Лидер нашей женской национальной команды поспорит за призы и 20 декабря, компанию Гуськовой на трамплинах составят Анна Деруго и Анастасия Андриянова. В мужском турнире выступят белорусы Игорь Дребенков и Владислав Вознюк. Квалификация начнется в четыре часа утра по минскому времени, первый финал стартует в 9.00. Ближайшие этапы Кубка мира по лыжной акробатике станут отборочными для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.