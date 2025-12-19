Пять белорусов выступят на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Китае

Первый за почти четыре года старт с участием белорусов пройдет в Снежном парке Гэньтин близ Чжанцзякоу, который в феврале 2022-го принимал олимпийский турнир фристайлистов. Те соревнования стали для белорусских лыжных акробатов последними на мировой арене перед отстранением, серебряную медаль пекинских Игр завоевала Анна Гуськова. Предыдущий этап Кубка мира в Китае проходил в декабре 2017-го, тогда Анна одержала победу, которая стала для нее первой в карьере на таком уровне.