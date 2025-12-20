Ричмонд
«Большунов сделает выводы. Так себя вести нельзя, ко всем людям надо подходить с добротой». Член президиума ФЛГР Крянин о перепалке лыжника с журналистом

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин дал совет трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову.

Источник: Спортс"

Ранее Большунов устроил перепалку с корреспондентом «Матч ТВ» Михаилом Горевановым, отказавшись от интервью на Кубке России в Ижевске. Сегодня лыжник занял 4-е место в классическом спринте.

«Александр сделает выводы. Но так себя вести нельзя, ко всем людям надо подходить с добротой, пытаться встроить хорошую связь. Нужно начинать общение с позиции добра», — сказал Крянин.

Также Крянин поделился мнением о влиянии медиа на результаты Большунова в сезоне-2025/26.

«Информационное поле иной раз еще больше угнетает спортсмена. Может, Александру нужно выбросить телефон недели на три. Доступная информация влияет не лучшим образом. Саша — классный парень, прекрасно работает, от всего сердца. Плохому человеку судьба не дала бы шанс завоевать золотые медали на Олимпиаде. Но как поступать в этой ситуации — решать ему», — отметил Крянин.