Большунов все чаще срывается и винит всех вокруг. Вот почему это происходит

Александр Большунов снова закипел.
На этот раз жестко отшил корреспондента «Матча» Михаила Гореванова, в конце сорвавшись на крик.
Есть много причин, по которым спортсмен может не хотеть говорить с конкретным журналистом или изданием, но всегда можно отбиться нейтральным «без комментариев». Тут же на ровном месте — эмоции.
Трехкратный олимпийский чемпион сейчас как оголенный провод. Чуть заденешь — начинает искрить.
Так было в ДТП с Александром Бакуровым, в последующих своеобразных извинениях, по ходу которых досталось и журналистам «Матча», и всей группе Егора Сорина, и вот теперь.
Безграничное желание соревноваться — у Большунова не пропадает ни в больнице, ни после побед, ни после поражений
Тренеры иногда говорят ученикам, что для знаковых побед надо жить спортом. Чтобы он был не частью, не рутиной, а заполнял все пространство. Это невероятно сложно, потому что есть друзья, семья, другие увлечения, игры. В конце концов, постоянно вариться в одном и том же — скучно эмоционально. Поэтому абсолютных фанатов — единицы.
Но Большунов — из таких. Для него результат — это не просто что-то важное, в моменте это — смысл жизни.
Я был на всех значимых турнирах для Александра, поэтому знаю, о чем говорю.
● Первый глобал — ЧМ-2017. 20-летний юниор без опыта взрослых гонок прошел квал в спринте 8-м. Но в четвертьфинале выбыл — из забега дальше прорвались Сергей Устюгов и Петтер Нортуг. Тогда мы познакомились, и уже там Большунов впечатлил дерзостью.
— Удивился, когда увидел, что показал 8-й результат в прологе?
— А чему удивляться? Я знаю свои возможности. Ничего особенного не сделал. Должен был выходить в полуфинал.
— Какие еще дистанции хотел бы здесь пробежать?
— Все!
● Старт Олимпиады-2018 Большунов встретил на больничной койке. И сорвался оттуда раньше рекомендаций врачей, когда увидел, как одногруппник Денис Спицов чуть не заскочил в тройку на скиатлоне. «Дэн будет там медали брать, а я тут лежать?».
Итог — 4 подиума в Корее.
● На ЧМ-2019 в Зеефельде стояла жара, и все, включая тренера Юрия Бородавко, говорили, что Большунову бежать 50 км в последний день бессмысленно. Мол, по такой разбитой трассе с его габаритами, да еще на фоне усталости делать нечего. Вот через неделю королевский марафон в Холменколлене — и там можно стрелять. Вопрос казался решенным. Впервые на том турнире должен был стартовать Алексей Червоткин.
А мы с Большуновым накануне должны были писать большое итоговое интервью. Но оно совсем не получилось, потому что Саня смотрел куда-то в прострацию, бил себя кулаком по ладони и постоянно повторял: «Хочу завтра бежать. Хочу бежать».
Тем вечером он уговорил Бородавко и Вяльбе поставить его. Червоткина, которого целенаправленно вели к одной гонке, заменили. И на следующий день Александр взял серебро. А через неделю выиграл еще и марафон в Осло.
● На ЧМ-2021, наконец, случилось золото — в скиатлоне. Казалось, теперь Большунова должно отпустить. Но после безмедальных гонок он проходил в микст-зоне, не поднимая глаз, делая вид, что не слышит. Венец того турнира — его слезы после проигранного марафона.
● И даже в золотом Пекине-2022 Александр не был доволен всегда. После тим-спринта он не вел себя как командный игрок с Александром Терентьевым — Большунов каждый свой этап приезжал в топе, но его партнер скатывался на несколько позиций. И лидеру сборной это откровенно не нравилось.
● Абсолютно расслабленным я видел Большунова лишь раз — в Рыбинске после Олимпиады. В статусе трехкратного олимпийского чемпиона он легко выиграл очередной полтинник, потом часа полтора раздавал автографы и фоткался со всеми желающими. А когда после этого мы, наконец, поговорили, я спросил: «Чего сейчас хочется больше всего?» Он ответил: «Еще гоночку пробежать».
На следующий день Александр (чуть ли не единственным из тех, кто отбежал 50 км) вышел еще и на 25 км — и снова выиграл.
Большунов рос в деревне, где был единственным парнем в классе — у него было минимальное общение со сверстниками
Александр всегда был фанатом, но никогда — паинькой. Он всю карьеру ставил свои интересы сильно выше остального. И далеко не факт, что при другой модели поведения добился бы тех же высот.
Большунов делал все, чтобы становиться сильнейшим лыжником мира, и легко отметал все, что не способствовало этому. Не здороваться с кем-то, не отвечать на сообщения, не воспринимать критику, не давать интервью, не поздравлять победителя — все это не мешало ему идти к цели.
На мой взгляд, проблема тут только в том, что никто вовремя не подсказал Саше, что эгоизм, необходимый в спорте высших достижений, у него временами переходит в невежество и неуважение.
Если здороваться с Кристиной Резцовой, это не даст никакого буста на лыжне. Но точно и не сделает хуже, а по-человечески добавит плюсиков.
Если не хочется говорить с кем-то, можно сказать: «Извини, не сегодня». А не проходить мимо, делая вид, что журналиста не существует, или кричать — как на Гореванова.
Отбить на финише кулачки победителям — это признак не слабости, а силы.
Можно допускать ошибки — мы все их делаем. Но надо уметь признавать их, а не считать, что виноваты все вокруг, и ты абсолютно всегда прав.
Большунов с детства прокачивал мышцы, но в силу обстоятельств проседал по части эмоционального интеллекта. У человека с детства было минимум общения.
Как-то спрашивал его про друзей:
«Когда я был маленьким и жил в деревне, у нас в классе было 5 человек. После четвертого класса я остался единственным пацаном. Да и в деревне нас было мало. Плюс жили мы друг от друга в километре-полутора. То есть почти все время я находился один.
И моим другом, человеком, с которым я постоянно играл, был отец. Он и лыжню делал возле дома, и волейбольную-баскетбольную площадки, и вообще старался уделять много времени».
Саша рос в любящей семье и был окружен заботой, а с критикой практически не сталкивался. В школе погружения в общество и каких-то мнений со стороны тоже было по минимуму. То есть Большунов рос сам в себе, мало взаимодействия с другими людьми. И его вины в этом точно нет.
Все могло сильно измениться, когда Большунов попал в сборную. Там-то уже другая реальность.
Но что-то пошло не так — как раз из-за его космического таланта. Саня сразу же начал косить медали по взрослым. А кто посмеет что-то говорить человеку, который приносит призовые места, контракты и рейтинги? Тем более, тех, кто в какие-то моменты критиковал — отодвигал сам Александр.
Ему начинали потакать. В любой ситуации, даже когда он чуть не зарядил финну Йони Мяки палкой по спине, большинство выгораживало Сашу. Боясь, что, ставя под сомнение хоть какое-то его действие, ты рискуешь сомневаться в его величии вообще. Такой культ личности на минималках.
Хотя он сам понимает, что обладает непростым характером. Вот снова из нашего разговора:
«Олимпийские чемпионы — это личности. Сложно объяснить, но спортсмены, способные выиграть Олимпиаду, немного другие. Не такие, как все. Вот даже чтобы общаться со мной, нужен особый подход. И Аня (жена — Спортс») — тот человек, который его нашла. Когда я без настроения, со мной реально очень сложно. А Аня, в принципе, с этим справляется".
Он изменил историю лыж, но сможет ли изменить себя?
Аня — умница, но у остальных надобности справляться с характером Большунова нет.
Хотя если бы он сейчас косил на международной арене, многие бы по-прежнему закрывали глаза на любые его действия. «Он великий спортсмен, а у них свои особенности».
Но грустная реальность такова, что Александр четвертый год выступает на Кубке России. И, во-первых, по результатам у него сейчас не все гладко, а проигрывать он ненавидит. Во-вторых, Савелий Коростелев уже на Кубке мира и двигается к Олимпиаде, а Большунов в Милане-2026 не выступит точно.
Разумеется, его разрывает от такого. Он как кит в океанариуме, видящий, как кого-то из недавних соседей потихоньку выпускают в океан, и понимающий, что ему самому это пока не светит. Такое действительно тяжело.
А тут еще эти стычки, поражения на этапах. Наконец, критика в таком объеме, которого прежде не бывало. Большунову, которого недавно все обожали, от таких перемен вполне может казаться, что все реально против него: FIS, молодежь, ФЛГР, другая группа, журналисты. Поэтому он ищет тех, кто, как и раньше, продолжает фанатично топить за него в любой ситуации.
Не случайно на видео Гореванова он подошел к мужику с аккредитацией и устроил показательное шоу: «К нормальным, хорошим, я буду подходить, здороваться и обниматься. Вот так!» Тот отреагировал правильно: «Сан Саныч, как ваша гонка сегодня? Желаю удачи на следующих гонках и побед!».
Большунов не хочет вопросов. Он хочет всеобщей любви и поддержки. Желание нормальное. Тем более сейчас, когда мимо проплывает главный старт четырехлетия. Ему действительно нужно тепло.
Вот только к 29 годам Александру надо понять, что и ему нужно давать что-то. Сокомандникам, соперникам, журналистам.
Ты в любом случае вписал свое имя в историю спорта. Но выиграть 3 олимпийских золота, чемпионат мира, «Тур де Ски» и общий зачет Кубка мира гораздо сложнее, чем научиться быть чуть более приветливым и допускать, что можешь не быть прав во всех ситуациях.
Что можно все так же не мириться с поражениями, но поздравлять победителей и приходить на общее награждение.
Что далеко не все, кто в чем-то не соглашаются с тобой — враги, желающие неудач.
Если ничего не изменится и Большунов продолжит противопоставлять себя всем, раскол будет все сильнее, а конфликты — множиться.
Одним начнет казаться, что Александр перешел все границы, ему самому — что против него еще больше людей. Абсурдная ситуация, которая не нужна никому.
И если сейчас трехкратный олимпийский чемпион сумеет переступить себя и попробует не ехать на тех же эмоциональных рельсах, а чуточку перестроиться — это будет еще одна большая победа в его карьере. Если же нет, то даже представить страшно…