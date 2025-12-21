Большунов все чаще срывается и винит всех вокруг. Вот почему это происходит

«Когда я был маленьким и жил в деревне, у нас в классе было 5 человек. После четвертого класса я остался единственным пацаном. Да и в деревне нас было мало. Плюс жили мы друг от друга в километре-полутора. То есть почти все время я находился один.



И моим другом, человеком, с которым я постоянно играл, был отец. Он и лыжню делал возле дома, и волейбольную-баскетбольную площадки, и вообще старался уделять много времени».