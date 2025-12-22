Снег, да и только

На искусственный снег, большие объемы которого необходимы для трамплинов и хафпайпов, организаторы Олимпийских игр полагаются довольно давно. На Играх 2014 года в Сочи настоящего снега было около 20% от общего объема. Через четыре года в Пхёнчхане его доля сократилась еще вдвое. А на пекинской Олимпиаде его и вовсе почти не было. Для производства искусственного снега к очередным, итальянским Играм в Ливиньо было построено водохранилище. Его ввели в эксплуатацию в начале декабря. Тем не менее выяснилось, что «снежные пушки» все равно простаивали.