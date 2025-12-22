Два российских прыгуна на лыжах с трамплина получили нейтральный статус

Ранее нейтральные статусы от FIS получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин, сноубордистка Мария Травиничева и горнолыжники Юлия Плешкова, Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов. Непряева и Коростелев выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.