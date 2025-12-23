Александр Тихонов: «Мой совет Большунову: “Саша, закуси нижнюю губу, посмотри в зеркало и оставайся великим Большуновым”. Никаких скандалов не надо»

Да, есть журналисты такие, про меня что только не писали, но где они и где Тихонов. Я горжусь тем, что вписал в историю столько побед и положительных факторов. Недавно собрал всех ветеранов, олимпийских чемпионов на открытии Кедровой аллеи чемпионов в Минске. Занимаюсь этими вопросами и живу дальше. Жаль, что не на родине, но все все и так знают, не хочется повторяться.