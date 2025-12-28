Ричмонд
Непряева не квалифицировалась в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски»

Лыжница Дарья Непряева не прошла квалификацию в спринте на «Тур де Ски».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева не смогла пройти квалификацию в спринтерской гонке свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Непряева преодолела дистанцию 1,4 км за 2 минуты 56,27 секунды и не смогла поспасть в 30-ку лучших.

Гонка также пошла в зачет четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. 29 декабря участники пробегут индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км. «Тур де Ски» завершится 4 января.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.