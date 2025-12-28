Белорусские лыжницы начали выступления на «Тур де Ски» в Италии

Программу традиционных соревнований на стыке уходящего и нового годов открыли спринтерские гонки коньковым стилем. Участие в женской квалификации приняли 90 спортсменок, наша Анна Королева показала 57-й результат. Еще одна белоруска Анна Мачехина, которая ранее получила лицензию на зимние Олимпийские игры, заняла 74-е место. В четвертьфиналы вышли 30 лучших девушек.