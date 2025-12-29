«Тухлая яичница»: на кого теперь обрушился с критикой Губерниев

«Понятно, что виноваты во всем будут Вьюхин и комментатор Губерниев. Но это ведь просто первые разумные критерии для сравнения результатов. И в других видах спорта — в том же плавании, например, — люди пережили изоляцию как-то менее болезненно… Интересно, почему? Может еще и потому, что в одной федерации руководство божий дар, а в другой — тухлая яичница? И есть ли сегодня у нас в лыжах сильные спортсмены мирового уровня? Остались ли они?» — написал Губерниев в Telegram.