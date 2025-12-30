Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Превц стал лучшим в квалификации, Херль — 2-й, Эмбахер — 3-й

«Турне четырех трамплинов».
2-й этап.
Гармиш-Партенкирхен, Германия.
HS142.
Начало первой попытки — 16.00 по московскому времени (1 января), прямая трансляция — Okko.
Квалификация.
1. Домен Превц (Словения) — 150,6 балла (139,5 м).
2. Ян Херль (Австрия) — 146,2 (138,0 м).
3. Штефан Эмбахер (Австрия) — 143,2 (145,5 м).
4. Анже Ланишек (Австрия) — 143,0 (135,5 м).
5. Филипп Раймунд (Германии) — 141,8 (135,0 м).
6. Рен Никайдо (Япония) — 140,3 (138,0 м).
7. Мануэль Феттнер (Австрия) — 139,9 (142,5 м).
8. Феликс Хоффман (Германия) — 139,7 (134,0 м).
9−10. Тими Зайц (Словения) — 136,1 (136,0 м).
9−10. Камиль Стох (Польша) — 136,1 (136,0 м).
11. Рею Кобаяси (Япония) — 135,5 (131,0 м)…
16. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) — 128,6 (133,5 м)…
18. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) — 126,8 (128,0 м).
