Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Превц стал лучшим в квалификации, Херль — 2-й, Эмбахер — 3-й

31 декабря в Гармиш-Партенкирхене прошла квалификация второго этапа «Турне четырех трамплинов». Домен Превц занял первое место.

Источник: Спортс"

«Турне четырех трамплинов».

2-й этап.

Гармиш-Партенкирхен, Германия.

HS142.

Начало первой попытки — 16.00 по московскому времени (1 января), прямая трансляция — Okko.

Квалификация.

1. Домен Превц (Словения) — 150,6 балла (139,5 м).

2. Ян Херль (Австрия) — 146,2 (138,0 м).

3. Штефан Эмбахер (Австрия) — 143,2 (145,5 м).

4. Анже Ланишек (Австрия) — 143,0 (135,5 м).

5. Филипп Раймунд (Германии) — 141,8 (135,0 м).

6. Рен Никайдо (Япония) — 140,3 (138,0 м).

7. Мануэль Феттнер (Австрия) — 139,9 (142,5 м).

8. Феликс Хоффман (Германия) — 139,7 (134,0 м).

9−10. Тими Зайц (Словения) — 136,1 (136,0 м).

9−10. Камиль Стох (Польша) — 136,1 (136,0 м).

11. Рею Кобаяси (Япония) — 135,5 (131,0 м)…

16. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) — 128,6 (133,5 м)…

18. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) — 126,8 (128,0 м).

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26.