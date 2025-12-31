Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легков о спортсмене года в России: «Овечкин, без сомнений. Невозможно представить, что он делает — просто уникальный»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков назвал лучшего спортсмена 2025 года в России.

Источник: Спортс"

«Это Александр Овечкин, без сомнений. Невозможно представить, что он делает. Он просто уникальный спортсмен», — сказал Легков.

В апреле капитан «Вашингтона» побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Овечкин прошел новогодний блиц-опрос: любимые блюда — оливье и селедка под шубой, топ фильмов — «Ирония судьбы» и «Москва слезам не верит», первой позвонит жене.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше