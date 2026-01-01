Непряева стала 16-й в гонке на 20 километров на «Тур де Ски»

Непряева преодолела дистанцию за 55 минут 31,1 секунды. Победу в гонке одержала американка Джессика Диггинс с результатом 52 минуты 14,8 секунды. Второй финишировала шведка Моа Илар (отставание — 1 минута 35,2 секунды), третьей стала австрийка Тереза Штадлобер (+1.35,5).
Диггинс продолжает лидировать в генеральной классификации со временем 1 час 30 минут 50 секунд. Непряева занимает 16-е место и отстает от американки на 3 минуты 17 секунд.
Данная гонка идет в зачет завершившегося четвертого этапа Кубка мира. Многодневка «Тур де Ски» продолжится гонками в итальянском Валь-ди-Фьемме, которые также войдут в зачет пятого этапа Кубка мира, и завершится 4 января.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.