Непряева стала 16-й в гонке на 20 километров на «Тур де Ски»

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке на 20 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Источник: Спорт РИА Новости

Непряева преодолела дистанцию за 55 минут 31,1 секунды. Победу в гонке одержала американка Джессика Диггинс с результатом 52 минуты 14,8 секунды. Второй финишировала шведка Моа Илар (отставание — 1 минута 35,2 секунды), третьей стала австрийка Тереза Штадлобер (+1.35,5).

Диггинс продолжает лидировать в генеральной классификации со временем 1 час 30 минут 50 секунд. Непряева занимает 16-е место и отстает от американки на 3 минуты 17 секунд.

Данная гонка идет в зачет завершившегося четвертого этапа Кубка мира. Многодневка «Тур де Ски» продолжится гонками в итальянском Валь-ди-Фьемме, которые также войдут в зачет пятого этапа Кубка мира, и завершится 4 января.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.