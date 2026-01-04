Коростелев стал восьмым в общем зачете «Тур де Ски»

На «Тур де Ски» Коростелев занял девятое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, в масс-старте на 5 км свободным стилем он стал 64-м. Россиянин занял 12-е место в пасьюте и финишировал четвертым в масс-старте. Также Коростелев не сумел преодолеть квалификацию спринтерской гонки.