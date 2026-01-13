Норвежский лыжник Клебо не попал в заявку на этап Кубка мира в Оберхофе

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо не вошел в заявочный лист участников этапа Кубка мира в германском Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Также в заявку не вошел норвежец Харальд Амундсен. Причины отсутствия не уточняются.
Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет
Клебо 29 лет, он также является 15-кратным чемпионом мира, в его активе пять побед в общем зачете Кубка мира. Клебо лидирует в общем зачете текущего Кубка мира, набрав 1 294 очка. Амундсен идет вторым (1 048 очков).