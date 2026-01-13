Ричмонд
Норвежский лыжник Клебо не попал в заявку на этап Кубка мира в Оберхофе

Также в заявку не вошел его соотечественник Харальд Амундсен.

Источник: AP 2024

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо не вошел в заявочный лист участников этапа Кубка мира в германском Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Также в заявку не вошел норвежец Харальд Амундсен. Причины отсутствия не уточняются.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет 17—18 января.

Клебо 29 лет, он также является 15-кратным чемпионом мира, в его активе пять побед в общем зачете Кубка мира. Клебо лидирует в общем зачете текущего Кубка мира, набрав 1 294 очка. Амундсен идет вторым (1 048 очков).