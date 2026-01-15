Ричмонд
Лыжник Большунов оценил свою первую победу в сезоне

Трехкратный олимпийский чемпион выиграл гонку на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка России в Казани.

Источник: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

КАЗАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов считает, что показал хороший результат в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка России в Казани. Об этом он рассказал журналистам.

Большунов пропускал предыдущий этап в Кирово-Чепецке из-за болезни. В этом сезоне спортсмен впервые выиграл гонку на этапе Кубка России.

«Хороший результат, я этому рад. Тренировки с родными приносят плоды. Поможет ли мне эта победа? Как пойдет, так пойдет, я не загадываю», — сказал Большунов.