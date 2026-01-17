Лыжник Забалуев столкнулся с Большуновым во время гонки на этапе Кубка России

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Александром Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал, он прихрамывал, когда покидал стадион. Большунов был дисквалифицирован сначала на одну гонку, а затем дисквалификация продлилась до восстановления Бакурова, которому был диагностирован сильный ушиб мягких тканей.