Лыжник Забалуев столкнулся с Большуновым во время гонки на этапе Кубка России

Забалуев во время смещения не заметил Большунова и оттолкнул его, из-за чего тот финишировал третьим сразу после соперника.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Сергей Забалуев столкнулся с трехкратным олимпийским чемпионом лыжником Александром Большуновым во время четвертьфинального заезда спринтерских гонок на этапе Кубка России в Казани.

Столкновение произошло на финишной прямой. Забалуев во время смещения не заметил Большунова и оттолкнул его, из-за чего тот финишировал третьим сразу после соперника. После гонки Забалуев извинился перед Большуновым, а судьи переместили его на последнее, шестое место забега, из-за чего спортсмен не попал в полуфинал. Большунов вышел в ½ финала.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион одержал в Казани первую победу в сезоне, выиграв гонку с раздельным стартом.

29 ноября Большунов во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске упал после борьбы с Александром Бакуровым и занял последнее место, не сумев пробиться в финал. После финиша он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, который облокотился на рекламный баннер, упал, он прихрамывал, когда покидал стадион. Большунов был дисквалифицирован сначала на одну гонку, а затем дисквалификация продлилась до восстановления Бакурова, которому был диагностирован сильный ушиб мягких тканей.