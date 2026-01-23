Лыжи. Кубок мира. Амундсен и Хедегарт, Эвенсен и Эвен Нортуг, Барп и Пеллегрино, Жув и Шаппаз пробегут командный спринт свободным стилем

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
5-й этап.
Гомс, Швейцария.
Мужчины.
Командный спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 14:57, начало финала — 17:00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Харальд Амундсен — Эйнар Хедегарт (Норвегия-1).
2. Бен Огден — Гас Шумахер (США-1).
3. Элиа Барп — Федерико Пеллегрино (Италия-1).
4. Густав Берглунд — Эдвин Ангер (Швеция-1).
5. Давиде Грац — Мартино Каролло (Италия-2).
6. Яник Рибли — Валерио Гронд (Швейцария-1).
7. Тео Шели — Люка Шанава (Франция-1).
8. Мика Фермойлен — Лукаш Мрконжич (Австрия).
9. Лаури Вуоринен — Йони Мяки (Финляндия-1).
10. Ришар Жув — Жюль Шаппаз (Франция-2).
11. Ансгар Эвенсен — Эвен Нортуг (Норвегия-2).
15. Эмиль Даниэльссон — Антон Гран (Швеция-2).
18. Элиас Кек — Ян Штельбен (Германия-1).
