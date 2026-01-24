Лыжница Непряева не сумела выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира

ЖЕНЕВА, 24 января. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева не сумела выйти в полуфинал спринта классическим стилем на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в швейцарском Гомсе.
В своем четвертьфинальном забеге она стала пятой. Непряева показала результат 3 минуты 53,26 секунды, отстав от лидера шведки Линн Сван на 3,24 секунды. Россиянка лишилась шансов попасть в число участниц полуфиналов.
Ранее Непряева впервые в карьере сумела преодолеть квалификацию спринта на Кубке мира и вышла в четвертьфинал.
Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.
Этап в Гомсе завершится 25 января, он является заключительным перед Олимпийскими играми в Милане и Кортина-д’Ампеццо.