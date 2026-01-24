Лыжник Коростелев не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира

Коростелев в своем забеге показал третий результат (3 минуты 19,39 секунды), отстав от лидера норвежца Йоханнеса Клебо на 0,18 секунды. Для прямого попадания в полуфинал спортсмену необходимо было попасть в двойку лучших. Коростелев мог выйти в полуфинал благодаря лучшему результату среди спортсменов, не попавших в число двух лучших в своих забегах, однако его опередили норвежцы Эвен Нортуг и Оскар Вике. Россиянин впервые в карьере сумел преодолеть квалификацию спринта на взрослых международных соревнованиях.