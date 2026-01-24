Крянин отметил прогресс лыжников Коростелева и Непряевой

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Прохождение квалификации классического спринта на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе говорит о прогрессе российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.
Коростелев и Непряева дошли до четвертьфинала спринта. Россияне впервые прошли квалификацию на этапах Кубка мира.
«Конечно, виден прогресс. Ребята привыкают к условиям Кубка мира и навязывают борьбу. Здорово, что они смогли пройти квалификацию в спринте, но еще много над чем нужно работать», — сказал Крянин.
Этап в Гомсе завершится 25 января, он является заключительным перед Олимпийскими играми в Милане и Кортина-д’Ампеццо.