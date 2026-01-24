Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крянин отметил прогресс лыжников Коростелева и Непряевой

Спортсмены на этапе Кубка мира в Швейцарии впервые прошли квалификацию спринта.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Прохождение квалификации классического спринта на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе говорит о прогрессе российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Коростелев и Непряева дошли до четвертьфинала спринта. Россияне впервые прошли квалификацию на этапах Кубка мира.

«Конечно, виден прогресс. Ребята привыкают к условиям Кубка мира и навязывают борьбу. Здорово, что они смогли пройти квалификацию в спринте, но еще много над чем нужно работать», — сказал Крянин.

Этап в Гомсе завершится 25 января, он является заключительным перед Олимпийскими играми в Милане и Кортина-д’Ампеццо.