Ски-альпинистка Рачинская заняла 16-е место в гонке на этапе КМ

Никита Филиппов не принял участие в гонке. Он является первым россиянином, который смог отобраться на Олимпиаду-2026 благодаря результатам на этапах Кубка мира. В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) направил спортсмену персональное приглашение на Олимпиаду, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.