Блогер Тартынский об условиях для россиян на КМ: «Команда укомплектована и больше не выглядит как сборная Гаити»

Тартынский ведет блог о лыжном спорте на ютубе. Сейчас он готовит фильм о подготовке россиян к Олимпиаде и присутствовал на этапе КМ в Гомсе.
«Первое, что бросилось в глаза — команда у нейтральных спортсменов из России растет. К сервисеру Евгению Уфтикову и врачу-физиотерапевту Анастасии Тихоновой добавились еще тренер Данил Акимов, сервисер Егор Немтинов и массажист Павел Белов. Теперь команда укомплектована. Также ребята успели поменять у “Фишера” много старых моделей лыж на новые. Проблемы в этом плане постепенно решаются.
Я много времени проводил на трассе в Гомсе и в зоне тестирования лыж и невольно стал свидетелем разговора представителя одного из брендов — производителей лыж и сервисера одной из скандинавских сборных. Я услышал только обрывок фразы, которая заканчивалась так: «…каким-то образом они получают новые лыжи. Видимо, из Финляндии или из Казахстана».
В таком контексте, на мой взгляд, речь могла идти только об одной команде. Видимо, стало заметно, что лыжи у спортсменов из России начали работать значительно лучше. И те, что еще можно перешлифовать, будут перешлифовывать на европейские структуры. Теперь сделать это проще. В команде больше человек, и это дает о себе знать.
Наша команда больше не выглядит как сборная Гаити. Нет, это полноценная боевая единица! Хватает людей и для того, чтобы лыжи сделать и откатать, и чтобы поить спортсменов в гонке, забрать или подать куртку в стартовой и финишной зоне, отвезти или привезти. То есть все вещи от обычных бытовых до самых важных в профессиональном плане закрыты.
Мне посчастливилось даже поснимать в апартаментах у нашей команды в Швейцарии. Хотя нет, это не апартаменты — это большая вилла. Так что бюджет у нашей команды вполне себе недурный. Видимо, призовые с Кубка мира ребята уже достаточные получают. Или спонсор хороший нашелся.
Бросилось в глаза, как прибавилось уверенности у ребят после «Тур де Ски». Они поняли, что могут бороться. Сейчас они уже бегут так, словно и не было этих четырех лет отсутствия на Кубке мира. Дарья и Савелий уже в полной мере конкурируют со всеми, в том числе и с норвежцами", — рассказал Тартынский.