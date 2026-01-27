Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер Тартынский: «После масс-старта Сван подошла к Непряевой и поблагодарила за работу на гонке, стукнулась с ней кулачками»

Бывший лыжник Максим Тартынский рассказал, как Савелий Коростелев и Дарья Непряева общаются с соперниками на Кубке мира.

Источник: Спортс"

Тартынский ведет блог о лыжном спорте на ютубе. Сейчас он готовит фильм о подготовке россиян к Олимпиаде и присутствовал на этапе КМ в Гомсе.

"Хотел бы отметить несколько технических моментов. Предстартовый коридорчик с табличкой AIN поставили рядом с коридорчиком сборной Норвегии — именно там ребята переодеваются, хранят вещи. Наши сервисеры показали мне норвежского тренера, который чаще всего негативно отзывался в СМИ о российских спортсменах. Он и правда постоянно поглядывал на то, что происходит на паре квадратных метров нашей территории.

Так что довольно интересно было смотреть, как пара десятков человек в норвежском коридоре стоят рядом с Савелием и Дашей.

Хочу сказать, что отношения как будто налаживаются. Соперники начинают осознавать, что на наших нейтральных спортсменов странно обижаться на то, что происходит в мире, нет смысла перекладывать на них вину за других.

У Даши вообще хорошие отношения практически со всеми. После финиша масс-старта шведка Линн Сван, которая бежала вместе с Дашей большую часть гонки, подошла к ней и поблагодарила за работу на гонке, стукнулась с ней кулачками. Более того, Линн потом подошла к нашему коридорчику и еще раз поблагодарила Непряеву. А Даша потом подошла к Джессике Диггинс, поздравила ее с отличным выступлением, и американка ответила на позитиве.

За редким исключением — вроде старшего тренера сборной Норвегии и некоторых спортсменов типа Эрика Валнеса — все остальные нормально общаются. Больше нет ощущения, что мы ходим по раскаленным углям", — рассказал Тартынский.

Вот ирония! Непряева полгонки бежала со шведкой, которая хотела «держаться подальше от русских».