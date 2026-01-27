Блогер Тартынский: «После масс-старта Сван подошла к Непряевой и поблагодарила за работу на гонке, стукнулась с ней кулачками»

У Даши вообще хорошие отношения практически со всеми. После финиша масс-старта шведка Линн Сван, которая бежала вместе с Дашей большую часть гонки, подошла к ней и поблагодарила за работу на гонке, стукнулась с ней кулачками. Более того, Линн потом подошла к нашему коридорчику и еще раз поблагодарила Непряеву. А Даша потом подошла к Джессике Диггинс, поздравила ее с отличным выступлением, и американка ответила на позитиве.