Губерниев ответил чемпионке России, не считающей его хорошим человеком: «Спортсмены иногда не самые умные»

Я знаю, во-первых, что мне совершенно все равно, что сказала Алина Пеклецова. Она прекрасная лыжница. Своеобразная, естественно. А во-вторых, могу сказать справедливости ради, что о существовании Пеклецовой руководство Вологодской области узнало от меня, когда мы встречались с губернатором. Я помог им сохранить базу и сделал многое, чтобы Пеклецова продолжала выступать за регион. Раньше там было все очень плохо, а Филимонов хотя бы на это внимание обратил — огромный молодец. Так что спортсмены не самые благодарные люди и иногда не самые умные. А Алину Пеклецову я нежно люблю, потому что она прекрасна, спору нет", — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.