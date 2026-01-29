Ричмонд
Губерниев ответил чемпионке России, не считающей его хорошим человеком: «Спортсмены иногда не самые умные»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание в свой адрес чемпионки России в эстафете Алины Пеклецовой.

Источник: ТАСС

Ранее лыжница заявила, что давно не считает журналиста хорошим человеком.

«А что значит “хорошим человеком”? Вот Алина Пеклецова, допустим, хорошая спортсменка, а человек, условно говоря, не очень хороший. Это все умозрительные категории.

Я знаю, во-первых, что мне совершенно все равно, что сказала Алина Пеклецова. Она прекрасная лыжница. Своеобразная, естественно. А во-вторых, могу сказать справедливости ради, что о существовании Пеклецовой руководство Вологодской области узнало от меня, когда мы встречались с губернатором. Я помог им сохранить базу и сделал многое, чтобы Пеклецова продолжала выступать за регион. Раньше там было все очень плохо, а Филимонов хотя бы на это внимание обратил — огромный молодец. Так что спортсмены не самые благодарные люди и иногда не самые умные. А Алину Пеклецову я нежно люблю, потому что она прекрасна, спору нет", — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

