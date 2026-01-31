Шведский журналист предсказал ярость Европы в случае возвращения Большунова

«Решение снова разрешить Большунову выступать и его возвращение вызвало бы ярость в Европе, поскольку у него есть связи с Путиным», — заявил Сван. При этом шведский журналист признал, что многие болельщики ждут Большунова на турнирах, так как хотят увидеть, как кто-нибудь составит конкуренцию норвежцу Йоханнесу Клебо.