Норвежка Стрём стала олимпийской чемпионкой в прыжках с трамплина

Норвежка Анна Удине Стрём завоевала золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В финале соревнований на нормальном трамплине 27-летняя спортсменка набрала 267,3 очка.