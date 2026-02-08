Ричмонд
Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Италии

Российский лыжник Коростелёв стал четвёртым в скиатлоне на Олимпиаде в Италии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Италии.

Коростелев преодолел 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 46 минут 14,6 секунды и отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды. Серебряным призером стал француз Матис Делож (+2,0), третье место занял норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+2,1).

Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам среди юниоров.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница — Дарья Непряева.